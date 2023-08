Journées Européennes du Patrimoine – Visite guidée de l’église orthodoxe Saint-Serge et Saint-Vigor Eglise orthodoxe Saint-Serge Colombelles, 16 septembre 2023, Colombelles.

Colombelles,Calvados

Découvrir la paroisse et l’église orthodoxe de Colombelles dont l’histoire est liée à celle de la SMN et qui apportent aujourd’hui une réponse aux besoins liturgiques et spirituels des orthodoxes de la Région.

Source : JEP 2023.

2023-09-16 14:00:00 fin : 2023-09-16 18:00:00. .

Eglise orthodoxe Saint-Serge Rue Raspail

Colombelles 14460 Calvados Normandie



Discover the parish and Orthodox church of Colombelles, whose history is linked to that of the SMN and which today responds to the liturgical and spiritual needs of the region’s Orthodox.

Source : JEP 2023

Descubra la parroquia y la iglesia ortodoxa de Colombelles, cuya historia está ligada a la de la SMN y que hoy responde a las necesidades litúrgicas y espirituales de los ortodoxos de la región.

Fuente : JEP 2023

Entdecken Sie die orthodoxe Gemeinde und Kirche in Colombelles, deren Geschichte mit der Geschichte der SMN verbunden ist und die heute eine Antwort auf die liturgischen und spirituellen Bedürfnisse der Orthodoxen in der Region bieten.

Quelle: JEP 2023

