Hauts-de-Seine VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE ORTHODOXE SAINT-NICOLAS-LE-THAUMATURGE Église orthodoxe Saint-Nicolas-le-Thaumaturge Boulogne-Billancourt, 16 septembre 2023, Boulogne-Billancourt. VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE ORTHODOXE SAINT-NICOLAS-LE-THAUMATURGE Samedi 16 septembre, 14h00 Église orthodoxe Saint-Nicolas-le-Thaumaturge Entrée libre Comme en Russie, l’église Saint-Nicolas-Le-Thaumaturge est surmontée d’un bulbe bleu et possède en son intérieur une superbe iconostase (cloison d’icônes destinée à séparer clergé et laïcs). Église orthodoxe Saint-Nicolas-le-Thaumaturge 132 bis rue du Point-du-Jour 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 41 54 54 http://www.otbb.org L’église Saint-Nicolas-le-Thaumaturge est l’un des derniers témoignages du « Billankoursk » de l’entre-deux-guerres. Comme en Russie, l’église est surmontée d’un bulbe de couleur bleue et possède en son intérieur une superbe iconostase qui surprendra le visiteur. Métro Billancourt ou Marcel Sembat (9) Bus Place Jules Guesde (389) Bus Dome (123) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

