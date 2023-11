Objat fête Noël: veillée et messe de la nuit de Noël Eglise Objat, 24 décembre 2023, Objat.

Objat,Corrèze

Comme tous les ans, Objat fête Noël. Diverses animations au programme dont la veillée et la messe de la nuit de Noël.

Veillée à 17H30 à l’Eglise

Messe de la nuit de Noël à 21h à l’Eglise.

2023-12-24 fin : 2023-12-24 19:00:00. .

Eglise

Objat 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



As every year, Objat celebrates Christmas. The program includes a Christmas Eve and Christmas Eve mass.

Christmas Eve at 5.30pm in the Church

Christmas Eve mass at 9pm at the Church

Objat celebra la Navidad todos los años. El programa incluye diversos actos, entre ellos un servicio de Nochebuena y una misa de Nochebuena.

Nochebuena a las 17.30 en la iglesia

Misa de Nochebuena a las 21.00 h en la iglesia

Wie jedes Jahr wird in Objat Weihnachten gefeiert. Verschiedene Veranstaltungen stehen auf dem Programm, darunter die Nachtwache und die Christmette am Heiligen Abend.

Nachtwache um 17.30 Uhr in der Kirche

Messe am Heiligen Abend um 21 Uhr in der Kirche

Mise à jour le 2023-11-23 par Brive Tourisme