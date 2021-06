Vouvant Eglise Notre-Dame Vendée, Vouvant Eglise Notre-Dame – Vouvant (85) Eglise Notre-Dame Vouvant Catégories d’évènement: Vendée

Eglise Notre-Dame, le vendredi 2 juillet à 21:00

Sur le tout nouvel orgue qui vient d’être construit pour l’église de Vouvant en Vendée par la **Manufacture d’orgues Yves Fossaert**, le jeune organiste **Virgile Monin, Grand Prix d’orgue de l’Académie des Beaux-Arts,** interprètera des oeuvres de **Mendelssohn, Widor, Vierne, Grieg et Saint-Saëns**.

Entrée libre

