Journées du Patrimoine : Promenade musicale autour des orgues de l’Eglise de Notre Dame à Vire Eglise Notre Dame Vire Normandie, 17 septembre 2023, Vire Normandie.

Vire Normandie,Calvados

L’Association pour la sauvegarde de la Chapelle Saint Louis propose une promenade musicale autour des orgues de l’Eglise de Notre Dame, puisqu’elle renferme trois instruments très différents. Alain Bouvet, titulaire de St Etienne de Caen mettra en valeur les caractéristiques des trois instruments, seul ou accompagné par cinq amis trompettistes, réunis par Jean-Yves Cousin..

2023-09-17 17:00:00 fin : 2023-09-17 . .

Eglise Notre Dame Rue Notre-Dame

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie



The Association pour la sauvegarde de la Chapelle Saint Louis offers a musical stroll around the organs of the Church of Notre Dame, as it contains three very different instruments. Alain Bouvet, titular organist of St Etienne de Caen, will highlight the characteristics of the three instruments, alone or accompanied by five trumpet-playing friends brought together by Jean-Yves Cousin.

La Association pour la Sauvegarde de la Chapelle Saint Louis propone un paseo musical por los órganos de la iglesia de Notre Dame, ya que contiene tres instrumentos muy diferentes. Alain Bouvet, organista titular de St Etienne de Caen, destacará las características de los tres instrumentos, solo o acompañado por cinco amigos trompetistas reunidos por Jean-Yves Cousin.

Die Association pour la sauvegarde de la Chapelle Saint Louis schlägt einen musikalischen Spaziergang rund um die Orgeln der Kirche Notre Dame vor, da sie drei sehr unterschiedliche Instrumente beherbergt. Alain Bouvet, Titularorganist von St. Etienne de Caen, wird die Eigenschaften der drei Instrumente hervorheben, allein oder begleitet von fünf befreundeten Trompetern, die von Jean-Yves Cousin zusammengestellt wurden.

Mise à jour le 2023-09-12 par Normandie Tourisme / Attitude Manche