Les Choeurs de la Touques Eglise Notre-Dame Vimoutiers, 29 octobre 2023, Vimoutiers.

Vimoutiers,Orne

Concert de chansons de variété française d’hier à aujourd’hui.

Dirigé par Brigitte ROGEREAU.

Participation libre, au profit de « Cadet Roussel », association d’aide aux enfants atteints d’un cancer – service pédiatrique du CHU de Caen..

2023-10-29 15:00:00

Eglise Notre-Dame

Vimoutiers 61120 Orne Normandie



Concert of French variety songs from yesterday to today.

Conducted by Brigitte ROGEREAU.

Free admission, in aid of « Cadet Roussel », an association helping children with cancer – pediatric ward of Caen University Hospital.

Concierto de canciones de variedades francesas del pasado al presente.

Dirigido por Brigitte ROGEREAU.

Entrada gratuita, a beneficio de « Cadet Roussel », asociación de ayuda a los niños enfermos de cáncer – servicio de pediatría del Hospital Universitario de Caen.

Konzert mit Liedern der französischen Varietät von gestern bis heute.

Geleitet von Brigitte ROGEREAU.

Freier Eintritt, zugunsten von « Cadet Roussel », Verein zur Unterstützung krebskranker Kinder – Kinderabteilung des Universitätsklinikums Caen.

