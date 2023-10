Concert du Choeur de la Schola de l’Orne Eglise Notre-Dame Vimoutiers, 22 octobre 2023, Vimoutiers.

Vimoutiers,Orne

« Petite Messe Solennelle » de Gioachino Rossini.

Fidèle de longue date au répertoire de Musique sacrée, le chœur de la Schola de l’Orne vous propose en l’église de VIMOUTIERS de la Sacrée musique… Ainsi parlait Rossini de sa « Petite messe solennelle », œuvre créée en 1864 que nous aurons le plaisir de chanter pour vous.

Direction : Thibault BITSCHENE

Accordéon : Bogdan NESTERENKO

Piano : Viviane BRUNEAU-SHEN

Billet en vente sur place et dès à présent sur Helloasso..

2023-10-22 16:00:00 fin : 2023-10-22 . .

Eglise Notre-Dame

Vimoutiers 61120 Orne Normandie



« Petite Messe Solennelle » by Gioachino Rossini.

The Schola de l’Orne choir has a long-standing commitment to the sacred music repertoire, and in the church of VIMOUTIERS will be performing Sacred Music? Ainsi parlait Rossini de sa « Petite messe solennelle », a work premiered in 1864, which we are delighted to sing for you.

Conductor: Thibault BITSCHENE

Accordion: Bogdan NESTERENKO

Piano: Viviane BRUNEAU-SHEN

Tickets on sale now on Helloasso.

« Petite Messe Solennelle » de Gioachino Rossini.

El coro Schola de l’Orne, devoto desde hace mucho tiempo del repertorio de música sacra, interpretará música sacra en la iglesia de VIMOUTIERS? Así hablaba Rossini de su « Petite messe solennelle », obra creada en 1864 que tendremos el placer de cantar para ustedes.

Director: Thibault BITSCHENE

Acordeón: Bogdan NESTERENKO

Piano: Viviane BRUNEAU-SHEN

Entradas a la venta en el lugar del concierto y ahora en Helloasso.

« Petite Messe Solennelle » von Gioachino Rossini.

Der Chor der Schola de l’Orne ist seit langem dem Repertoire der geistlichen Musik treu und bietet Ihnen in der Kirche von VIMOUTIERS geistliche Musik an? So sprach Rossini aus seiner « Petite messe solennelle », einem 1864 uraufgeführten Werk, das wir mit Freude für Sie singen werden.

Leitung: Thibault BITSCHENE

Akkordeon: Bogdan NESTERENKO

Klavier: Viviane BRUNEAU-SHEN

Tickets sind vor Ort und ab sofort auf Helloasso erhältlich.

