Visite exceptionnelle de l’orgue de l’église Notre-Dame à Vierzon.

Il comprend un buffet du XVIIe siècle restauré, de huit pieds en montre, inscrit au titre des Monuments Historiques. La partie instrumentale est entièrement neuve. Elle a été construite par Gérald Guillemin et Bernard Coquet et achevée par Jean-Pascal Villard en 2002. Orgue d’esthétique française du XVIIIe siècle comprenant 42 jeux, 4 claviers, un pédalier.

Église construite entre les XIIe et XVe siècles et protégée au titre des Monuments Historiques. L'édifice dispose également d'un mobilier remarquable, comme par exemple, le vitrail de la crucifixion du XVe siècle, le tableau Saint Jean-Baptiste de Jean Boucher, la Chapelle Sainte-Perpétue ou les vitraux du XIXe siècle.

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

© Ville de Vierzon