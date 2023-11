Versailles au Son des Orgues : Concert de Noël Église Notre-Dame Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines Versailles au Son des Orgues : Concert de Noël Église Notre-Dame Versailles, 17 décembre 2023, Versailles. Versailles au Son des Orgues : Concert de Noël Dimanche 17 décembre, 16h30 Église Notre-Dame Libre participation aux frais. Maîtrise de Notre-Dame de Versailles

Jean-François Frémont, direction

Matthieu Jolivet, orgue de chœur

Alexandra Bartfeld, orgue Louis-Claude Daquin, Noël X

John Rutter, God Rest You, Merry, Gentlemen

Henri Mulet, Angelus

Eugène Gigout, Rhapsodie sur des Noëls

Messiaen, Dieu parmi nous Église Notre-Dame 35, rue de la Paroisse – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 01 30 97 69 70 https://notredameversailles.fr/ https://www.facebook.com/paroissenotredamedeversailles/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.versaillesorgues.com/ »}] L’église Notre-Dame de Versailles est une église paroissiale située rue de la Paroisse, dans le quartier Notre-Dame, à Versailles, sa façade faisant face à la rue Hoche, anciennement rue Dauphine. Elle est notamment la paroisse du château de Versailles. Le curé actuel est le père Pierre Delort-Laval. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

