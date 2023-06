Le Requiem de Fauré et autres œuvres de Fauré et Mendelssohn Église Notre-Dame Versailles Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines Le Requiem de Fauré et autres œuvres de Fauré et Mendelssohn Église Notre-Dame Versailles, 22 juin 2023, Versailles. Le Requiem de Fauré et autres œuvres de Fauré et Mendelssohn Jeudi 22 juin, 20h45 Église Notre-Dame Libre participation aux frais. Au saisissant Requiem de Gabriel Fauré viennent s’ajouter deux pièces plus courtes du même compositeur, dont Super Flumina Babylonis, œuvre de jeunesse, et des pièces de Mendelssohn. Église Notre-Dame 35, rue de la Paroisse – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 01 30 97 69 70 https://notredameversailles.fr/ https://www.facebook.com/paroissenotredamedeversailles/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 07 02 42 77 »}] L’église Notre-Dame de Versailles est une église paroissiale située rue de la Paroisse, dans le quartier Notre-Dame, à Versailles, sa façade faisant face à la rue Hoche, anciennement rue Dauphine. Elle est notamment la paroisse du château de Versailles. Le curé actuel est le père Pierre Delort-Laval. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-22T20:45:00+02:00 – 2023-06-22T22:00:00+02:00

2023-06-22T20:45:00+02:00 – 2023-06-22T22:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Église Notre-Dame Adresse 35, rue de la Paroisse - 78000 Versailles Ville Versailles Departement Yvelines Lieu Ville Église Notre-Dame Versailles

Église Notre-Dame Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Le Requiem de Fauré et autres œuvres de Fauré et Mendelssohn Église Notre-Dame Versailles 2023-06-22 was last modified: by Le Requiem de Fauré et autres œuvres de Fauré et Mendelssohn Église Notre-Dame Versailles Église Notre-Dame Versailles 22 juin 2023