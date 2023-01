La famille Lefevre en concert à Notre Dame Église Notre-Dame Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

La famille Lefevre en concert à Notre Dame Église Notre-Dame, 12 février 2023, Versailles. La famille Lefevre en concert à Notre Dame Dimanche 12 février, 16h30 Église Notre-Dame

Plein tarif 15€ / Tarif réduit 12€ / Tarif groupe 10€

La famille LEFEVRE en concert à Versailles le dimanche 12 février 2023 à 16h30 Église Notre-Dame 2, rue Baillet Reviron – 78000 Versailles

01 30 97 69 70 https://notredameversailles.fr/ https://www.facebook.com/paroissenotredamedeversailles/ L’église Notre-Dame de Versailles est une église paroissiale située rue de la Paroisse, dans le quartier Notre-Dame, à Versailles, sa façade faisant face à la rue Hoche, anciennement rue Dauphine. Elle est notamment la paroisse du château de Versailles. Le curé actuel est le père Pierre Delort-Laval. La famille LEFEVRE : c’est un papa, une maman et 6 enfants.

Famille de musiciens, leur répertoire est la musique sacrée a capella d’hier et d’aujourd’hui.

La famille LEFEVRE a gagné la saison 15 de la FRANCE A UN INCROYABLE TALENT, et porsuit sa tournée dans toute la France.

Ils seront en concert à Verailles le 12 février 2023, à 16h30 à l’église ND de Versailles.

https://www.billetweb.fr/billetweb-fr-famille-lefevre-2023

