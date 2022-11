Les Harmoniques en concert Église Notre-Dame Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Les Harmoniques en concert Église Notre-Dame, 27 novembre 2022, Versailles. Les Harmoniques en concert Dimanche 27 novembre, 16h30 Église Notre-Dame

Entrée libre (participation aux frais)

Chœur et orchestre interprètent « Ein Deutsches Requiem de Johannes Brahms. Église Notre-Dame 2, rue Baillet Reviron – 78000 Versailles Notre-Dame Versailles 78000 Yvelines Île-de-France

01 30 97 69 70 https://notredameversailles.fr/ https://www.facebook.com/paroissenotredamedeversailles/ L’église Notre-Dame de Versailles est une église paroissiale située rue de la Paroisse, dans le quartier Notre-Dame, à Versailles, sa façade faisant face à la rue Hoche, anciennement rue Dauphine. Elle est notamment la paroisse du château de Versailles. Le curé actuel est le père Pierre Delort-Laval. Pièce emblématique du Romantisme Allemand, cette œuvre de Johannes Brahms n’a que peu de similitudes avec ce que nous connaissons des autres œuvres composées, à différentes époques, autour du rituel de la messe de requiem. Brahms y décrit dans un premier temps les souffrances et l’incertitude de la vie humaine pour ensuite dépeindre le bonheur de la Vie Éternelle.

La version proposée ici utilise un effectif réduit de l’orchestre lui conférant plus d’intimité et un plus grand recueillement.

