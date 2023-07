Visite de l’église et de sa fresque Église Notre-Dame Vernais Catégories d’Évènement: Cher

Vernais Visite de l’église et de sa fresque Église Notre-Dame Vernais, 17 septembre 2023, Vernais. Visite de l’église et de sa fresque Dimanche 17 septembre, 10h00 Église Notre-Dame Visite commentée de l’édifice contenant une fresque du XIIIe siècle représentant le couronnement de la Vierge dont une reproduction à l’identique figure au musée des monuments français à Paris palais de Chaillot. Église Notre-Dame Le Bourg, 18210 Vernais Vernais 18210 Cher Centre-Val de Loire 0248607479 http://www.ville-de-vernais.com Monument du XIIe siècle de pur style roman, abritant des fresques représentant le Couronnement de la Vierge datant du début du XIIIe siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Cher, Vernais

