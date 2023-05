Eglise Notre-Dame de Véretz (37) Eglise Notre-Dame Véretz Véretz Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

VERETZ Eglise Notre-Dame de Véretz (37) Eglise Notre-Dame Véretz, 1 juillet 2023, Véretz. Eglise Notre-Dame de Véretz (37) Samedi 1 juillet, 21h00 Eglise Notre-Dame Véretz Gratuit – Réservation sur https://www.paysloiretouraine.fr/inscription-animations-pah/ Cette église du XIIe siècle, communiquant avec le château seigneurial, fut largement reconstruite dans le style gothique flamboyant au début du XVIe siècle. L’église, en plus de sa belle architecture, possède un riche ensemble de vitraux Lobin offert en 1859 par les propriétaires du château.

Une visite proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine. Eglise Notre-Dame Véretz Rue chaude Véretz Véretz 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.paysloiretouraine.fr/inscription-animations-pah/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T21:00:00+02:00 – 2023-07-01T22:15:00+02:00

2023-07-01T21:00:00+02:00 – 2023-07-01T22:15:00+02:00 Visite Vitraux 4.1 Production Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, VERETZ Autres Lieu Eglise Notre-Dame Véretz Adresse Rue chaude Véretz Ville Véretz Departement Indre-et-Loire Lieu Ville Eglise Notre-Dame Véretz Véretz

Eglise Notre-Dame Véretz Véretz Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/veretz/

Eglise Notre-Dame de Véretz (37) Eglise Notre-Dame Véretz 2023-07-01 was last modified: by Eglise Notre-Dame de Véretz (37) Eglise Notre-Dame Véretz Eglise Notre-Dame Véretz 1 juillet 2023 Eglise Notre-Dame Véretz Véretz Véretz

Véretz Indre-et-Loire