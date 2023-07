MUSIQUE EN TERRES D’ARGONNE Eglise Notre-Dame Varennes-en-Argonne, 8 juillet 2023, Varennes-en-Argonne.

Varennes-en-Argonne,Meuse

Dans le cadre du festival « Musique en Terres d »Argonne », vous pourrez assister à un duo avec Célia Perrard à la grande harpe et Miren Adouani au piano le samedi 08 juillet 2023 à 20h30

Lors du concert du dimanche, ce sont 12 jeunes musiciens de 15 à 20 ans et venus de toute la France qui vous présenteront un Tutti Jeunes Talents à 16h.

Entrée et participation libre aux 2 concerts.. Tout public

Samedi 2023-07-08 20:30:00 fin : 2023-07-08 . 0 EUR.

Eglise Notre-Dame

Varennes-en-Argonne 55270 Meuse Grand Est



As part of the « Musique en Terres d’Argonne » festival, you can attend a duo with Célia Perrard on the large harp and Miren Adouani on the piano on Saturday, July 08, 2023 at 8:30 p.m

On Sunday, 12 young musicians aged 15 to 20 from all over France will perform a Tutti Jeunes Talents at 4pm.

Admission and participation free for both concerts.

En el marco del festival « Musique en Terres d’Argonne », podrá asistir a un dúo con Célia Perrard al gran arpa y Miren Adouani al piano el sábado 08 de julio de 2023 a las 20:30 h

El domingo, 12 jóvenes músicos de entre 15 y 20 años procedentes de toda Francia interpretarán un Tutti Jeunes Talents a las 16:00 h.

La entrada y la participación son gratuitas para ambos conciertos.

Im Rahmen des Festivals « Musique en Terres d’ Argonne » können Sie am Samstag, den 08. Juli 2023 um 20:30 Uhr ein Duo mit Célia Perrard an der großen Harfe und Miren Adouani am Klavier erleben

Beim Konzert am Sonntag präsentieren Ihnen 12 junge Musiker im Alter von 15 bis 20 Jahren aus ganz Frankreich um 16 Uhr ein Tutti Jeunes Talents.

Eintritt und Teilnahme an beiden Konzerten sind frei.

Mise à jour le 2023-06-21 par OT DU PAYS D’ARGONNE