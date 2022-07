Visite commentée de l’église, balade dans le village et concert de jazz Église Notre-Dame Trois-Palis Catégories d’évènement: Charente

Trois-Palis

Visite commentée de l’église, balade dans le village et concert de jazz Église Notre-Dame, 16 septembre 2022, Trois-Palis. Visite commentée de l’église, balade dans le village et concert de jazz 16 – 18 septembre Église Notre-Dame

Gratuit. Entrée libre.

Profitez d’un concert de jazz et d’une visite d’église. Église Notre-Dame 3 Impasse Notre Dame, 16730 Trois-Palis Trois-Palis 16730 Charente Nouvelle-Aquitaine Parkings dans le bourg.

L'église paroissiale Notre-Dame est romane et date du XIIe siècle. Elle possède un clocher roman à deux étages de baies cintrées et une flèche conique. Une coupole est à la croisée et les chapiteaux sont ornés de sculptures. Au pignon de la façade, des bas-reliefs figurent le Christ entre les symboles évangéliques. Sa façade a été endommagée à la Révolution, et lourdement restaurée au XIXe siècle, en 1891. Elle a été classée au titre des Monuments historiques le 12 juillet 1886. Profitez d'un concert de jazz et d'une visite d'église. Dans le cadre des Soirs Bleus et du festival Jazz(s) à Trois Palis, vous pourrez visiter l'église et profiter d'une balade comentée par Pays d'Art et d'Histoire, jusqu'au Foyer communal qui propose un concert gratuit

2022-09-16T18:00:00+02:00

2022-09-18T20:30:00+02:00 ©Eglise de Trois-Palis

