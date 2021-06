Val-du-Mignon Eglise Notre-Dame Deux-Sèvres, Val-du-Mignon Eglise Notre-Dame – Thorigny (79) Eglise Notre-Dame Val-du-Mignon Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

**SAMEDI 3 JUILLET, MARCHE A LA DECOUVERTE DE NOS EGLISES.** 8h30 : RDV sur le parking de l’église de Doeuil-sur-le-Mignon. Covoiturage jusqu’à Saint-Etienne-la-Cigogne. Départ de la marche (11 km) vers Thorigny-sur-le-Mignon, arrivée à Doeuil-sur-le-Mignon. 12h00-14h00 : pique-nique tiré du sac sur une aire aménagée. 14h30 : présentation et visite de l’Eglise de Doeuil. Visite libre de l’église : parcours thématique et illumination jusqu’à 23h00. MARCHE A LA DECOUVERTE DE NOS EGLISES Eglise Notre-Dame Thorigny-sur-le-Mignon 79360 Val-du-Mignon Thorigny-sur-le-Mignon Deux-Sèvres

