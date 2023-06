Visite guidée de l’église de Thénorgues Eglise Notre-Dame Thénorgues Thénorgues Catégories d’Évènement: Ardennes

Thénorgues Visite guidée de l’église de Thénorgues Eglise Notre-Dame Thénorgues, 16 septembre 2023, Thénorgues. Visite guidée de l’église de Thénorgues Samedi 16 septembre, 16h00 Eglise Notre-Dame Venez profiter d’une visite commentée de Florent Boulenger sur l’histoire de l’église Notre-Dame de Thénorgues, de son mobilier, de ses statues et de ses vitraux. Eglise Notre-Dame 1 rue de l’Eglise Thénorgues Thénorgues 08240 Ardennes Grand Est L’église Notre-Dame de Thénorgues était à l’origine sous le vocable de Saint-Martin et dépendait de l’abbaye des Augustins d’Epernay. L’église fut placée sous le patronage de la Sainte-Vierge au XVIIIe siècle. Pour l’essentiel, l’édifice fut reconstruit au XIXe siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

