Nous proposons une visite de l’église à travers les 5 sens avec lectures de textes et chants, exposition d’objets et vêtements liturgiques et le partage du pain azyme et du shabbat à la fin. Eglise Notre-Dame 47310 Sérignac-sur-Garonne Place de l’Eglise Sérignac-sur-Garonne bourg Lot-et-Garonne

2021-07-02T20:30:00 2021-07-02T22:30:00

