Visite libre Église Notre-Dame Senonches, 16 septembre 2023, Senonches.

Visite libre 16 et 17 septembre Église Notre-Dame

Visite libre de l’église Notre-Dame de Senonches selon les horaires d’ouverture.

Église Notre-Dame 2 rue Perier 28250 Senonches Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 37 80 11 http://www.perche-tourisme.fr La tour de l’église fut construite vers le milieu du XIIe siècle, par Hugues II, seigneur de Châteauneuf et de Senonches. Elle est bâtie avec du grison. A son origine, cette tour servait de poste d’observation et de forteresse destinée à protéger le château. La tourelle octogonale de l’escalier en spirale (122 marches) , possède trente-deux regards ou meurtrières disposés pour la défense du donjon en cas de siège. L’extérieur présente cinq étages. Les fenêtres sont romanes et varient de forme à chaque étage. L’église se trouvait située dans l’intérieur de la place, protégée par les fossés. Elle formait elle-même un rempart.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

