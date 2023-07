Concert d’orgue d’Étienne Jacquot Église Notre-Dame Semur-en-Auxois Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Semur-en-Auxois Concert d’orgue d’Étienne Jacquot Église Notre-Dame Semur-en-Auxois, 17 septembre 2023, Semur-en-Auxois. Concert d’orgue d’Étienne Jacquot Dimanche 17 septembre, 17h00 Église Notre-Dame Entrée libre Les Amis de la collégiale de Semur-en-Auxois proposent un concert d’orgue le dimanche 17 septembre à 17 heures, sur l’instrument historique de la collégiale, avec Étienne Jacquot, dans un programme d’œuvres de Nicolas de Grigny (1672-1703) et Johann Sebastian Bach ( 1685-1750). Église Notre-Dame place Notre Dame 21140 Semur-en-Auxois Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 97 20 44 http://amicolsemur.org/ Dominant le paysage semurois, l’église Notre-Dame, construite aux XIIIe et XIVe siècles, s’inscrit dans la lignée des édifices remarquables de l’architecture gothique en Bourgogne. Pierre, vitrail, bois, métal sont autant de supports d’expressions artistiques à découvrir aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’édifice. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 © Service patrimoine Détails Catégories d’Évènement: Côte-d'Or, Semur-en-Auxois Autres Lieu Église Notre-Dame Adresse place Notre Dame 21140 Semur-en-Auxois Ville Semur-en-Auxois Departement Côte-d'Or Age min 5 Age max 99 Lieu Ville Église Notre-Dame Semur-en-Auxois

Église Notre-Dame Semur-en-Auxois Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/semur-en-auxois/