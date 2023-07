Concert Les Plus Beaux Ave Maria Église Notre-Dame Sainte-Foy-la-Grande, 12 août 2023, Sainte-Foy-la-Grande.

Sainte-Foy-la-Grande,Gironde

Le trio flûte, harpe et orgue Traversées sera de passage à Sainte-Foy-la-Grande pour un concert samedi 12 août à 20h30 à l’Eglise Notre Dame, dans un programme sur « Les plus beaux Ave Maria ».

C’est un voyage musical commenté à travers les siècles, les pays et les styles musicaux autour des plus beaux hommages à la Vierge Marie que proposeront Myriam Darmé (flûtes), Maia Darmé (harpe) et Philippe Bezkorowajny (orgue), trois virtuoses qui mènent de riches carrières individuelles. L’occasion de réentendre les Ave Maria de Bach-Gounod, Schubert, Caccini, Piazzolla, Mozart, Haydn Waud ou Mascagni, mais également de découvrir de superbes prières traditionnelles.

Chaque concert sera suivi d’un moment d’échange convivial pendant lequel les curieux pourront approcher de plus près la harpe et l’orgue, découvrir 26 flûtes de pays et d’époques différentes et rencontrer les musiciens..

2023-08-12 fin : 2023-08-12 . .

Église Notre-Dame

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Flute, harp and organ trio Traversées will be in Sainte-Foy-la-Grande for a concert on Saturday August 12 at 8:30 pm at Eglise Notre Dame, with a program on « Les plus beaux Ave Maria ».

Myriam Darmé (flute), Maia Darmé (harp) and Philippe Bezkorowajny (organ), three virtuosos with rich individual careers, will take us on a musical journey through centuries, countries and musical styles, focusing on the most beautiful tributes to the Virgin Mary. An opportunity to hear Ave Maria by Bach-Gounod, Schubert, Caccini, Piazzolla, Mozart, Haydn Waud or Mascagni, as well as to discover superb traditional prayers.

Each concert will be followed by a convivial exchange during which the curious can get up close and personal with the harp and organ, discover 26 flutes from different countries and eras, and meet the musicians.

El trío de flauta, arpa y órgano Traversées estará en Sainte-Foy-la-Grande para un concierto el sábado 12 de agosto a las 20:30 h en la iglesia Notre Dame, con un programa sobre « El más bello Ave María ».

Myriam Darmé (flauta), Maia Darmé (arpa) y Philippe Bezkorowajny (órgano), tres virtuosos con una rica carrera individual, nos llevarán en un viaje musical a través de los siglos, los países y los estilos musicales, centrándose en los más bellos homenajes a la Virgen María. Será la ocasión de escuchar los Ave María de Bach-Gounod, Schubert, Caccini, Piazzolla, Mozart, Haydn Waud y Mascagni, así como algunas magníficas oraciones tradicionales.

Cada concierto irá seguido de un coloquio en el que los curiosos podrán acercarse al arpa y al órgano, descubrir 26 flautas de diferentes países y épocas y conocer a los músicos.

Das Trio Flöte, Harfe und Orgel Traversées kommt nach Sainte-Foy-la-Grande und gibt am Samstag, den 12. August um 20.30 Uhr in der Kirche Notre Dame ein Konzert mit einem Programm über « Die schönsten Ave Maria ».

Myriam Darmé (Flöten), Maia Darmé (Harfe) und Philippe Bezkorowajny (Orgel) werden eine kommentierte musikalische Reise durch die Jahrhunderte, Länder und Musikstile rund um die schönsten Huldigungen an die Jungfrau Maria anbieten, drei Virtuosen, die reiche individuelle Karrieren verfolgen. Die Gelegenheit, die Ave Maria von Bach-Gounod, Schubert, Caccini, Piazzolla, Mozart, Haydn Waud und Mascagni wiederzuhören, aber auch wunderschöne traditionelle Gebete zu entdecken.

Auf jedes Konzert folgt ein gemütlicher Austausch, bei dem Neugierige die Harfe und die Orgel näher kennenlernen, 26 Flöten aus verschiedenen Ländern und Epochen entdecken und die Musiker treffen können.

Mise à jour le 2023-07-19 par OT du Pays Foyen