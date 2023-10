CONCERT « LE MESSIE » DE HAENDEL Eglise Notre-Dame Sablé-sur-Sarthe Catégories d’Évènement: Sablé-sur-Sarthe

Sarthe CONCERT « LE MESSIE » DE HAENDEL Eglise Notre-Dame Sablé-sur-Sarthe, 10 décembre 2023, Sablé-sur-Sarthe. Sablé-sur-Sarthe,Sarthe Le grand concert de Noël.

2023-12-10 fin : 2023-12-10 18:00:00. EUR.

Eglise Notre-Dame Rue Notre-Dame

Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire



The big Christmas concert El gran concierto de Navidad Das große Weihnachtskonzert Mise à jour le 2023-10-28 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Sablé-sur-Sarthe, Sarthe Autres Lieu Eglise Notre-Dame Adresse Eglise Notre-Dame Rue Notre-Dame Ville Sablé-sur-Sarthe Departement Sarthe Lieu Ville Eglise Notre-Dame Sablé-sur-Sarthe latitude longitude 47.83787;-0.32997

Eglise Notre-Dame Sablé-sur-Sarthe Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sable-sur-sarthe/