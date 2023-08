Visite de l’église de Rocquigny Église Notre-Dame Rocquigny Catégories d’Évènement: Pas-de-Calais

Rocquigny Visite de l’église de Rocquigny Église Notre-Dame Rocquigny, 16 septembre 2023, Rocquigny. Visite de l’église de Rocquigny Samedi 16 septembre, 09h00 Église Notre-Dame Visite permettant de comprendre l’histoire et l’intérêt de cetteéglise qui est sans conteste l’une des plus originales de la Reconstruction.

Classée Monument Historique

Avec ascension du clocher. Église Notre-Dame Rue de l’abbaye – 62450 Rocquigny Rocquigny 62450 Pas-de-Calais Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

