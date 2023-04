Visite libre de l’église Notre-Dame Eglise Notre-Dame Rânes Catégories d’évènement: Orne

Rânes

Visite libre de l’église Notre-Dame Eglise Notre-Dame, 15 septembre 2023, Rânes. Visite libre de l’église Notre-Dame 15 – 17 septembre Eglise Notre-Dame L’église fut construite par Samson de Saint-Germain vers 1450. Sa tour carrée est la réplique exacte de celle de Notre-Dame de Guibray à Falaise. Eglise Notre-Dame Rue de l’église 61150 Rânes Rânes 61150 Orne Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T09:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 © commune de Rânes

Détails Catégories d’évènement: Orne, Rânes Autres Lieu Eglise Notre-Dame Adresse Rue de l'église 61150 Rânes Ville Rânes Departement Orne Age max 99 Lieu Ville Eglise Notre-Dame Rânes

Eglise Notre-Dame Rânes Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ranes/

Visite libre de l’église Notre-Dame Eglise Notre-Dame 2023-09-15 was last modified: by Visite libre de l’église Notre-Dame Eglise Notre-Dame Eglise Notre-Dame 15 septembre 2023 Eglise Notre-Dame Rânes Rânes

Rânes Orne