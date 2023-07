Concert nocturne à l’église Notre-Dame Église Notre-Dame Pontoise, 16 septembre 2023, Pontoise.

Concert de l’école de musique Sophie Legris, instruments de musique et voix.

Église Notre-Dame 6 place Notre-Dame 95300 Pontoise Pontoise 95300 Notre-Dame Val-d’Oise Île-de-France 01 34 43 35 15 http://www.ville-pontoise.fr [{« link »: « http://www.ecole-sophie-legris.fr/ »}] En 1177, l’église Notre-Dame est une chapelle construite pour les habitants d’un faubourg populaire nommé »la foulerie ». L’église est agrandie au XIIe siècle et en partie démolie pendant la guerre de Cent Ans. Elle est transformée en basilique sous le règne de Charles VII et sera à nouveau démolie pendant les guerres de Religion. Elle est consacrée en 1599. Cette église a fait l’objet d’importants travaux de restauration et est désormais illuminée tous les soirs. SNCF gare de Pontoise / RER C / A15

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T19:00:00+02:00 – 2023-09-16T20:00:00+02:00

Lhomel