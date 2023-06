Concert de musique celtique ancienne Église Notre-Dame, Plourin-Lès-Morlaix Plourin-lès-Morlaix, 17 septembre 2023, Plourin-lès-Morlaix.

Concert de musique celtique ancienne (harpe) par le duo Violaine Mayor et Joël Herrou à l’église Notre-Dame

Église Notre-Dame, Plourin-Lès-Morlaix Rue Tanguy Prigent, 29600, Plourin-Lès-Morlaix Plourin-lès-Morlaix 29600 Finistère Bretagne https://www.plourin-morlaix.bzh/commune/patrimoine/patrimoine-religieux https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090265 L’édifice actuel date de la fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle. Il a succédé à une église gothique en ruines vers 1672 et dont il reste le chevet, des fenêtres et des enfeus. Son plan est très original pour l’époque. La nef comporte un vaisseau central lambrissé à 5 travées qui se termine par le chevet gothique. Le long des bas-côtés s’ouvrent dix chapelles latérales. Les arcades de la nef retombent sur des colonnes octogonales avec chapiteaux. Il n’y a pas de transept.

L’abondance et la richesse du mobilier et de la statuaire, l’originalité des statues en pierre polychromes de Roland Doré et la qualité de conservation de l’ensemble confèrent au patrimoine religieux de Plourin-lès-Morlaix un caractère exceptionnel.

La montée au clocher offre un point de vue exceptionnel à 360° sur le bourg et la campagne environnante. Par beau temps, on y aperçoit la mer !

2023-09-17T18:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

© Mairie de Plourin-lès-Morlaix