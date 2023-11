Concert avec la chorale Cantiris Eglise Notre-Dame Pervenchères, 26 novembre 2023, Pervenchères.

Pervenchères,Orne

Concert avec la chorale Cantiris d’Argentan. Au profit de RCF Radio Orne.

Entrée libre..

2023-11-26 15:00:00 fin : 2023-11-26 . .

Eglise Notre-Dame

Pervenchères 61360 Orne Normandie



Concert with Argentan’s Cantiris choir. In aid of RCF Radio Orne.

Free admission.

Concierto con el coro Cantiris de Argentan. A beneficio de RCF Radio Orne.

Entrada gratuita.

Konzert mit dem Chor Cantiris aus Argentan. Zu Gunsten von RCF Radio Orne.

Freier Eintritt.

