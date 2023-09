Concert de Jean-Jacques PETIT – Trompette d’Or Eglise Notre-Dame Orbec, 1 octobre 2023, Orbec.

Orbec,Calvados

Les amis du patrimoine orbecquois vous invite au concert de Jean-Jacques Petit où la trompette sera à l’honneur..

2023-10-01 16:00:00 fin : 2023-10-01 18:00:00. .

Eglise Notre-Dame

Orbec 14290 Calvados Normandie



Les amis du patrimoine orbecquois invite you to Jean-Jacques Petit’s concert, featuring the trumpet.

Les amis du patrimoine orbecquois les invitan a un concierto de trompeta de Jean-Jacques Petit.

Die Freunde des Kulturerbes von Orbecquois laden Sie zum Konzert von Jean-Jacques Petit ein, bei dem die Trompete im Mittelpunkt stehen wird.

