Eglise Notre-Dame, Notre-Dame-d’Epine (27) église de Notre-Dame d’Epine Notre-Dame-d’Épine

Eglise Notre-Dame, Notre-Dame-d’Epine (27) Circuit des retables de l’Eure 2024 Samedi 29 juin, 20h30 église de Notre-Dame d’Epine Entrée libre et gratuite

Début : 2024-06-29T20:30:00+02:00 – 2024-06-29T22:30:00+02:00

Pour la 12ème année consécutive, les Amis des Monuments et Sites de l’Eure organisent à l’occasion de « La Nuit des églises » un circuit-découverte des retables de l’Eure. En collaboration avec la paroisse Saint Martin de la Risle, le circuit sera l’occasion d’admirer trois magnifiques retables baroques du XVIIe siècle et de (re)découvrir l’église Notre-Dame de Notre-Dame d’Epine, située entre Bernay, Brionne et Lieurey.

Jeux de lumières et animation musicale par l’ensemble vocal IN FINE participeront à la présentation commentée de ces retables.

Une proposition originale et passionnante !

