8ème Académie de Musique Ancienne – Concerts des stagiaires Eglise Notre-Dame Mortagne-au-Perche, 12 août 2023, Mortagne-au-Perche.

Mortagne-au-Perche,Orne

Chant choral et instruments par les stagiaires de l’académie..

2023-08-12 20:45:00 fin : 2023-08-12 . .

Eglise Notre-Dame

Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie



Choral singing and instruments by academy trainees.

Canto coral e instrumentos a cargo de aprendices de la academia.

Chorgesang und Instrumente von Praktikanten der Akademie.

