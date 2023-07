8ème Académie de Musique Ancienne – Concert d’ouverture Eglise Notre-Dame Mortagne-au-Perche, 7 août 2023, Mortagne-au-Perche.

Mortagne-au-Perche,Orne

Concert d’ouverture par les musiciens de Saint-Julien : Georg Philipp Telemann et le style Polonais..

2023-08-07 20:45:00 fin : 2023-08-07 . .

Eglise Notre-Dame

Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie



Opening concert by the musicians of Saint-Julien: Georg Philipp Telemann and the Polish style.

Concierto inaugural de los músicos de Saint-Julien: Georg Philipp Telemann y el estilo polaco.

Eröffnungskonzert der Musiker von Saint-Julien: Georg Philipp Telemann und der polnische Stil.

