Nous vous proposons une projection des **fresques** recomposées par les Beaux-Arts, projection rendue possible grâce à la collaboration de la commune . En même temps, nous présenterons **la Croix de Lye** (émail limousin sur cuivre, vers 1215-1220) de très grand prix, qui ne peut être exposée pour l’instant, n’étant pas entièrement restaurée. La réalisation de cette croix atteste d’une particulière richesse d’inspiration et d’une grande maîtrise dans l’exécution de la part de l’artiste, très talentueux, auquel nous la devons. Tout cela témoigne de la ferveur passée des villageois que nous continuons avec un petit groupe de priants qui proposera l**a prière des frères**. Nous avons à cœur d’annoncer notre foi en Jésus . » VENEZ ET VOYEZ COMME EST BON NOTRE SEIGNEUR ! »

Entrée libre

