Orgue Wenner fête la musique Eglise Notre Dame Lesparre-Médoc, 21 juin 2023, Lesparre-Médoc.

Lesparre-Médoc,Gironde

L’orgue Wenner, classé Monument historique profite de la Fête de la Musique pour se dévoiler.

L’église Notre-Dame sera ouverte à tous pour vous permettre d’apprécier le son unique de cet orgue médaillé..

2023-06-21 à ; fin : 2023-06-21 18:00:00. EUR.

Eglise Notre Dame rue Grammont

Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Wenner organ, listed as a historic monument, is taking advantage of the Fête de la Musique to unveil itself.

The Notre-Dame church will be open to all, so you can enjoy the unique sound of this medal-winning organ.

El órgano Wenner, declarado Monumento Histórico, aprovecha la Fiesta de la Música para darse a conocer.

La iglesia de Notre-Dame estará abierta a todos, para que pueda disfrutar del sonido único de este órgano galardonado con una medalla.

Die als historisches Monument klassifizierte Wenner-Orgel nutzt die Fête de la Musique, um sich zu enthüllen.

Die Kirche Notre-Dame wird für alle geöffnet sein, damit Sie den einzigartigen Klang dieser mit einer Medaille ausgezeichneten Orgel genießen können.

Mise à jour le 2023-06-07 par OT Médoc-Vignoble