Visite libre Église Notre-Dame Les Ressuintes, 16 septembre 2023, Les Ressuintes.

Visite libre 16 et 17 septembre Église Notre-Dame

Visite libre de l’église Notre-Dame selon les horaires d’ouverture.

Église Notre-Dame Le Bourg, 28340 Les Ressuintes Les Ressuintes 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 37 68 59 http://www.perche-tourisme.fr Lorsque l’on fait le tour de l’église, on découvre une petite porte comprenant de nombreux ex-voto tout comme à la chapelle Saint-Pierre de Réveillon. Les magnifiques contreforts, de part et d’autres des murs attestent que l’église fut modifiée à de nombreuses reprises. En effet les contreforts les plus imposants (XVe siècle), pour certains, se trouvent situés sur des contreforts plats beaucoup plus anciens (XIIe, XIIIe siècle). A l’intérieur de l’église, on y découvre une intéressante dalle funéraire dédiée à Dame Charlotte Blanchouyn épouse du seigneur du Hamel (seigneur des Ressuintes). De même vous pourrez également y découvrir un très beau confessionnal de style baroque et quelques traces de peintures murales.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

