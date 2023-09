Les Fêtes Galantes du Ségur EGLISE NOTRE DAME Landerrouet-sur-Ségur, 15 septembre 2023, Landerrouet-sur-Ségur.

Les Fêtes Galantes du Ségur vous convient à partager un week-end de Fêtes autour de la Poésie et des Divas!

3 concerts – 3 lieux – 3 jours

Vendredi 15 septembre – 20h30

Un moment convivial autour de la musique de Debussy, Puccini… et Poésies de Verlaine (récitants).

Lieu : Église de Landerrouet-sur-Ségur.

Samedi 16 septembre – 20h30

Un voyage musical qui nous fera découvrir la Grèce avec un HOMMAGE à MARIA CALLAS sous forme de lecture musicale avec Suzanne Robert (comédienne/récitante).

Lieu : Salle Saint-Romain de Sauveterre de Guyenne.

Dimanche 17 septembre – 17h00

Un programme fantastique avec Schumann, Duparc, Montsalvatge…

Lieu : Abbaye de Blasimon.

Abbaye de Blasimon. Groupe : Récital chant/piano avec Martine Olmeda (mezzo-soprano) et Anna Beckaert (piano).

Réservations et informations sur le site web.

EGLISE NOTRE DAME 33540 LANDERROUET SUR SEGUR Landerrouet-sur-Ségur 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine

