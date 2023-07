Concert : « L’orgue Cavaillé-Coll, un Monument historique » Eglise Notre-Dame Lafitte-sur-Lot, 17 septembre 2023, Lafitte-sur-Lot.

Concert : « L’orgue Cavaillé-Coll, un Monument historique » Dimanche 17 septembre, 16h00 Eglise Notre-Dame Gratuit. Entrée libre.

Au programme : un concert de l’Union musicale et de l’organiste du Conservatoire de musique de Marmande. Ils revisiteront Vivaldi, Purcell, Boccherini…

Eglise Notre-Dame Place de l’église, 47200 Marmande Lafitte-sur-Lot 47320 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 93 47 07 http://www.mairie-marmande.fr/ L’édifice religieux est situé dans la partie la plus ancienne de la ville. Son édification a débuté au cours du XIIIe siècle. Il reste de cette époque la première travée des deux bas-côtés. Malgré de nombreuses restaurations, elle présente une grande unité qui fait penser à un édifice du XVe siècle. Elle a été classée au titre des Monuments historiques en 1862. A l’intérieur, découvrez le retable baroque, les vitraux, la mise au tombeau, l’allégorie du Tiers-Ordre de Saint-François, et ne manquez pas d’admirer l’immense et belle rosace qui orne la façade principale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

DR