Concert lyrique de Noël Eglise Notre-Dame la Grande Champigny-sur-Veude Catégories d’Évènement: Champigny-sur-Veude

Indre-et-Loire Concert lyrique de Noël Eglise Notre-Dame la Grande Champigny-sur-Veude, 16 décembre 2023, Champigny-sur-Veude. Champigny-sur-Veude Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2023-12-16

fin : 2023-12-16 Johann Leclercq au chant, accompagné de Vincent Sauzéat au piano, vous présenteront des mélodies, des extraits de messes et des airs d’opéra de Fauré, Schubert, Satie, Poulenc, Bernstein, Caccini, Haendel, Donizetti et vous réserveront quelques petites surprises… Réservation obligatoire..

Johann Leclercq au chant, accompagné de Vincent Sauzéat au piano, vous présenteront des mélodies, des extraits de messes et des airs d’opéra de Fauré, Schubert, Satie, Poulenc, Bernstein, Caccini, Haendel, Donizetti et vous réserveront quelques petites surprises… Réservation obligatoire.

Johann Leclercq au chant, accompagné de Vincent Sauzéat au piano, vous présenteront des mélodies, des extraits de messes et des airs d’opéra de Fauré, Schubert, Satie, Poulenc, Bernstein, Caccini, Haendel, Donizetti et vous réserveront quelques petites surprises… Réservation obligatoire. 12 EUR.

Eglise Notre-Dame la Grande

Champigny-sur-Veude 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Mise à jour le 2023-12-08 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Champigny-sur-Veude, Indre-et-Loire Autres Code postal 37120 Lieu Eglise Notre-Dame la Grande Adresse Eglise Notre-Dame la Grande Ville Champigny-sur-Veude Departement Indre-et-Loire Lieu Ville Eglise Notre-Dame la Grande Champigny-sur-Veude Latitude 47.0670526 Longitude 0.32295927 latitude longitude 47.0670526;0.32295927

Eglise Notre-Dame la Grande Champigny-sur-Veude Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/champigny-sur-veude/