Visite guidée de l’église et de la chapelle Église Notre-Dame Hautot-le-Vatois, 17 septembre 2023, Hautot-le-Vatois.

Visite guidée de l’église et de la chapelle Dimanche 17 septembre, 14h00 Église Notre-Dame

Église Notre-Dame Rue du Clocher, 76190 Hautot-le-Vatois Hautot-le-Vatois 76190 Seine-Maritime Normandie 02 35 96 34 43 https://www.hautot-le-vatois.fr/ L’église d’Hautot-le-Vatois possède une chapelle seigneuriale qui a la particularité d’avoir été édifiée entre 1632 et 1635 contre le mur nord du chœur. L’abbé COCHET archéologue, reconnu comme l’un des fondateurs de l’archéologie en tant que discipline scientifique en France, écrit en 1852 dans son ouvrage « Les églises de l’arrondissement d’Yvetot » : « Mais la merveille de cette église, c’est la chapelle de la Sainte Vierge, construite au côté septentrional du chœur. Nous ne craignons pas de dire que, toute flétrie, toute fanée, toute mutilée qu’elle est, elle n’en reste pas moins, pour un vrai connaisseur, une des plus jolies chapelles de l’arrondissement d’Yvetot, et un vrai chef-d’œuvre du règne de Louis XIII ». Je peux vous assurer qu’elle n’est plus ni flétrie, ni fanée, ni mutilée. Elle a fait l’objet entre 2009 et 2011, avec le soutien de la fondation du patrimoine, d’une restauration qui redonne toute leurs splendeurs aux vitraux en grisaille représentant des anges musiciens – ceux-ci sont d’ailleurs classés à l’inventaire du patrimoine depuis 1937- ainsi qu’à la voûte peinte de motifs à la gloire de Sainte Vierge et au retable. Elle a fait l’objet en 2022 de l’attribution d’un Label patrimoine rural par le Conseil départemental.

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

commune d’Hautot-le-Vatois