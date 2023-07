Une église du XVe siècle est à découvrir à l’occasion d’une visite libre Église Notre-Dame Hautefage-la-Tour Catégories d’Évènement: Hautefage-la-Tour

Lot-et-Garonne Une église du XVe siècle est à découvrir à l’occasion d’une visite libre Église Notre-Dame Hautefage-la-Tour, 16 septembre 2023, Hautefage-la-Tour. Une église du XVe siècle est à découvrir à l’occasion d’une visite libre 16 et 17 septembre Église Notre-Dame Gratuit. Entrée libre. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, prenez part à une visite libre de l’église Notre-Dame de Hautefage-la-Tour. La visite aura lieu sous réserve de l’avancement des travaux de restauration de l’édifice. Église Notre-Dame Le bourg, 47340 Hautefage-la-Tour Hautefage-la-Tour 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 09 64 41 87 73 https://www.grand-villeneuvois.fr L’église Notre-Dame, classée au titre des Monuments historiques, date des XVe et XVIe siècles. Sa construction est contemporaine de celle de la tour édifiée par le cardinal Léonard della Rovere au XVIe siècle. Bâtie au dessus d’une source miraculeuse, cette église était autrefois le centre d’un pèlerinage très fréquenté. Le presbytère date des XVIIe et XVIIIe siècles. La nef se compose de deux travées presque carrées, voûtées sur croisées d’ogives. Le chœur se termine par une abside à pans coupés. Les retombées se font en pénétration sur deux colonnes engagées dont le chapiteau est à peine indiqué. L’entrée se fait par un portail divisé en deux par un meneau. Le tympan était décoré d’armoiries qui ont été mutilées et surmonté d’un motif que vient couper un toit en appentis formant porche. L’église a conservé sa charpente primitive. Le presbytère, attenant à l’église, comporte un niveau de commun, un d’habitation et un de comble, organisé autour de la cour. Les pièces d’habitation sont desservies par une galerie en L formée d’arcades maçonnées et de poteaux de bois. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ©Pays d’art et d’histoire du Grand Villeneuvois Détails Catégories d’Évènement: Hautefage-la-Tour, Lot-et-Garonne Autres Lieu Église Notre-Dame Adresse Le bourg, 47340 Hautefage-la-Tour Ville Hautefage-la-Tour Departement Lot-et-Garonne Lieu Ville Église Notre-Dame Hautefage-la-Tour

Église Notre-Dame Hautefage-la-Tour Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hautefage-la-tour/