Arpentez une des plus imposantes constructions religieuses de style néo-classique du nord-est de la France Église Notre-Dame Guebwiller Catégories d’Évènement: Guebwiller

Haut-Rhin Arpentez une des plus imposantes constructions religieuses de style néo-classique du nord-est de la France Église Notre-Dame Guebwiller, 16 septembre 2023, Guebwiller. Arpentez une des plus imposantes constructions religieuses de style néo-classique du nord-est de la France 16 et 17 septembre Église Notre-Dame Découvrez l’église Notre-Dame de Guebwiller, ancienne collégiale construite au XVIIIe siècle. Église Notre-Dame 1 Rue du 4 Février, 68500 Guebwiller Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est https://www.paroisses-catholiques-guebwiller.fr/ L’église Notre-Dame de Guebwiller est une ancienne collégiale construite au XVIIIe siècle. Il s’agit de l’une des plus imposantes constructions religieuses de style néo-classique dans le nord-est de la France, construite en grès rose. Parking zone bleue sur place ; gratuits à 200m avenue Foch. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Julien Boulanger Détails Catégories d’Évènement: Guebwiller, Haut-Rhin Autres Lieu Église Notre-Dame Adresse 1 Rue du 4 Février, 68500 Guebwiller Ville Guebwiller Departement Haut-Rhin Age min 3 Age max 99 Lieu Ville Église Notre-Dame Guebwiller

Église Notre-Dame Guebwiller Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guebwiller/