« Dessine ton village » : une exposition à composer par les participants Église Notre-Dame Gensac, 16 septembre 2023, Gensac.

« Dessine ton village » : une exposition à composer par les participants 16 et 17 septembre Église Notre-Dame Gratuit. Sur inscription.

Pour les Journées européennes du patrimoine 2023, l’Association de Sauvegarde du Patrimoine de la valée de la Durèze (ASPCCVD) organise une animation culturelle avec la participation de la population locale (de 5 à 99 ans) sur le thème : « Dessine ton village ».

Toutes celles et ceux qui souhaiteraient faire un dessin, une peinture, une photographie d’un élément du patrimoine de Gensac sont encouragé(e)s à le faire durant la période estivale.

L’objectif principal est de faire une exposition des œuvres les 16 & 17 septembre 2023. L’exposition envisagée serait sur le parvis de l’église si la météo le permet, avec comme solution de repli : l’église ou la vieille halle.

Église Notre-Dame Rue du Temple, 33890 Gensac Gensac 33890 Le Vallon Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 40 58 63 [{« type »: « email », « value »: « asso.patrimoine.dureze@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 09 25 29 12 »}] L’église Notre-Dame à Gensac a été construite sur un éperon rocheux dans les années 1870 en lieu et place d’une très ancienne église romane (XIIe siècle) en ruine. L’édifice domine fièrement les vallées de la Durèze et de la Dordogne. La construction de cette église néo-gothique est remarquable dans le contexte de la fin du XIXe siècle. Les travaux de construction dirigés par l’architecte Jean-Jules Mondet ont été réalisés de 1869 à 1872, sous l’impulsion d’un curé et d’un archevêque bâtisseurs : Jean Hosteing curé de Gensac de 1864 à 1875 et le cardinal Ferdinand-François-Auguste Donnet, archevêque de Bordeaux de 1837 à 1878. Les travaux de maçonnerie ont été exécutés plutôt rapidement pour un édifice de cette taille, cependant les travaux de finition et d’embellissement (vitraux et peintures murales) ont été réalisés sur une période d’une vingtaine d’années, se terminant par les magnifiques peintures murales du chœur réalisées par le peintre bordelais Léo Millet en 1897. Ces peintures endommagées par le temps et l’humidité sont en voie de restauration depuis 2020. La première tranche des travaux est terminée. Venez admirer le résultat de ce travail de restauration remarquable. Parking sur la place de l’église et dans les ruelles du village ancien.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Dan H.Lacarrer