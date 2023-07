Messe de Saint-Hubert Église Notre-Dame Frazé Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir

Frazé Messe de Saint-Hubert Église Notre-Dame Frazé, 17 septembre 2023, Frazé. Messe de Saint-Hubert Dimanche 17 septembre, 11h30 Église Notre-Dame En présence des sonneurs du Gros Chêne. Église Notre-Dame Place du Château 28160 Frazé Frazé 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire http://mairie-fraze.fr D’origine romane, elle s’est agrandie au XVIe siècle de quatre chapelles à pignon. Le portail ouvrant dans la deuxième chapelle, de style Renaissance, est classé au titre des monuments historiques. Deux arcades reposent sur trois atlantes et l’on peut également admirer la frise d’entrelacs au-dessus des arcs. Ces ornements d’inspiration païenne peuvent paraître surprenants en ces lieux. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T11:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:30:00+02:00

