Place de l’Église

Les colonnes de la façade proviennent du 1er Théâtre des Arts de Rouen et un de ses vitraux est un don des Franquevillais survivants de la 1ère Guerre mondiale.

– Visites commentées.

Sam 16 et dim 17 : 10h, 11h, 15h, 16h

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T10:45:00+02:00

