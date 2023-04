LA NUIT DES ÉGLISES Église Notre-Dame, 30 juin 2023, Fontenay-le-Comte.

La « Nuit des églises » est une manifestation cultuelle et culturelle bénéficiant d’une reconnaissance nationale. Sa mission : redécouvrir l’histoire des églises avec leur enracinement spirituel, et accueillir largement tous ceux qui s’y présentent..

2023-06-30 à ; fin : 2023-06-30 00:00:00. .

Église Notre-Dame

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire



The « Night of the Churches » is a religious and cultural event with national recognition. Its mission: to rediscover the history of churches with their spiritual roots, and to welcome all those who come to the event.

La « Noche de las Iglesias » es un acontecimiento religioso y cultural reconocido a escala nacional. Su misión es redescubrir la historia de las iglesias con sus raíces espirituales y dar una cálida bienvenida a todos los que se acerquen a visitarlas.

Die « Nacht der Kirchen » ist ein national anerkanntes Kult- und Kulturereignis. Ihre Aufgabe ist es, die Geschichte der Kirchen mit ihrer spirituellen Verwurzelung wiederzuentdecken und alle, die sich dort einfinden, willkommen zu heißen.

