VISITE-CONFÉRENCE « DÉCOUVRIR L’ÉGLISE NOTRE-DAME PIERRE PAR PIERRE » Église Notre-Dame Fontenay-le-Comte Catégories d’Évènement: Fontenay-le-Comte

Vendée

VISITE-CONFÉRENCE « DÉCOUVRIR L’ÉGLISE NOTRE-DAME PIERRE PAR PIERRE » Église Notre-Dame, 23 avril 2023, Fontenay-le-Comte. Visite-conférence par Mathilde PUBERT, doctorante en Histoire de l’Art à l’Université de Nantes.

2023-04-23 à ; fin : 2023-04-23 17:00:00. .

Église Notre-Dame

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire



Visit-conference by Mathilde PUBERT, doctoral student in Art History at the University of Nantes Visita-conferencia de Mathilde PUBERT, doctoranda en Historia del Arte por la Universidad de Nantes Besuchskonferenz von Mathilde PUBERT, Doktorandin in Kunstgeschichte an der Universität Nantes Mise à jour le 2023-04-05 par Vendée Expansion

Détails Catégories d’Évènement: Fontenay-le-Comte, Vendée Autres Lieu Église Notre-Dame Adresse Église Notre-Dame Ville Fontenay-le-Comte Departement Vendée Lieu Ville Église Notre-Dame Fontenay-le-Comte

Église Notre-Dame Fontenay-le-Comte Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontenay-le-comte/

VISITE-CONFÉRENCE « DÉCOUVRIR L’ÉGLISE NOTRE-DAME PIERRE PAR PIERRE » Église Notre-Dame 2023-04-23 was last modified: by VISITE-CONFÉRENCE « DÉCOUVRIR L’ÉGLISE NOTRE-DAME PIERRE PAR PIERRE » Église Notre-Dame Église Notre-Dame 23 avril 2023 Eglise Notre-Dame Fontenay-le-Comte

Fontenay-le-Comte Vendée