Concert Classique Eglise Notre-Dame Fleuriel, 13 août 2023, Fleuriel.

Fleuriel,Allier

Organisé par Fleuriel en Musique.

Duo Trompe/Violoncelle, Franz Schubert : Ave Maria.

Duo violoncelle/Accordéon, Astor Piazzolla, Ernest Bloch, Sallinen, Pablo Casals, Bela Bartok, David Popper. A l’issue du concert, vin d’honneur offert..

2023-08-13 17:30:00 fin : 2023-08-13 . EUR.

Eglise Notre-Dame

Fleuriel 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Organized by Fleuriel en Musique.

Duo Trompe/Violoncello, Franz Schubert: Ave Maria.

Cello/accordion duo, Astor Piazzolla, Ernest Bloch, Sallinen, Pablo Casals, Bela Bartok, David Popper. After the concert, vin d’honneur offered.

Organizado por Fleuriel en Musique.

Dúo Trompe/Violoncello, Franz Schubert: Ave María.

Dúo de violonchelo y acordeón, Astor Piazzolla, Ernest Bloch, Sallinen, Pablo Casals, Bela Bartok, David Popper. Tras el concierto, se ofrecerá un vin d’honneur.

Organisiert von Fleuriel en Musique.

Duo Trompe/Violoncello, Franz Schubert: Ave Maria.

Duo Violoncello/Akkordeon, Astor Piazzolla, Ernest Bloch, Sallinen, Pablo Casals, Bela Bartok, David Popper. Im Anschluss an das Konzert wird ein Ehrenwein angeboten.

