Concert Orgue en Champagne Eglise Notre Dame Épernay, 20 juillet 2023, Épernay.

Épernay,Marne

Concert à l’église Notre-Dame avec Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, organiste titulaire des grandes orgues de l’église Saint Eustache – Paris. Avec la participation des élèves du stage d’improvisation Orgue en Champagne..

2023-07-20 fin : 2023-07-20 20:30:00. .

Eglise Notre Dame Place Mendès France

Épernay 51200 Marne Grand Est



Concert at Notre-Dame church with Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, titular organist at Saint Eustache church – Paris. With the participation of students from the Orgue en Champagne improvisation workshop.

Concierto en la iglesia Notre-Dame con Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, organista titular de los grandes órganos de la iglesia Saint Eustache – París. Con la participación de alumnos del curso de improvisación Orgue en Champagne.

Konzert in der Kirche Notre-Dame mit Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, Titularorganist der großen Orgeln der Kirche Saint Eustache – Paris. Mit der Teilnahme von Schülern des Improvisationskurses Orgue en Champagne.

