Visitez librement une église des XIIIe et XVIe siècles 15 – 17 septembre Église Notre-Dame-en-sa-Nativité entré libre Visitez librement cette église, ses vitraux et sa statuaire. Église Notre-Dame-en-sa-Nativité 52220 Longeville-sur-la-Laines Rives Dervoises Puellemontier 52220 Longeville-sur-la-Laines Haute-Marne Grand Est 03.25.04.69.17 http://www.lacduder.com L'histoire du village est fortement liée à la présence des moines qui ont défriché et installé des monastères (Boulancourt-Puellemontier) et l'Abbaye de Montier-en-Der. L'église est constituée d'une nef romane plafonnée, d'un chœur carré introduit par un arc triomphal, et d'une abside à cinq pans du XIIIème siècle. Au sud, un unique bas-côté voûté date du XVIème siècle. A l'ouest, figure un petit portail roman surmonté d'une niche abritant une statue de la Vierge à l'Enfant, abrité par un joli porche rustique. La vitrerie date pour l'essentiel du XIXème. Le tableau sur bois du baptême du Christ et surtout la croix de cimetière quadrilobée en pierre, classée (XVème), sont à noter.

