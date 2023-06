Visitez une église des XIIe et XVIe siècles et découvrez ses vitraux Église Notre-Dame-en-sa-Nativité de Puellemontier Rives Dervoises Rives Dervoises Catégories d’Évènement: Haute-Marne

Rives Dervoises Visitez une église des XIIe et XVIe siècles et découvrez ses vitraux Église Notre-Dame-en-sa-Nativité de Puellemontier Rives Dervoises, 15 septembre 2023, Rives Dervoises. Visitez une église des XIIe et XVIe siècles et découvrez ses vitraux 15 – 17 septembre Église Notre-Dame-en-sa-Nativité de Puellemontier Visitez librement une église et découvrez ses vitraux. Église Notre-Dame-en-sa-Nativité de Puellemontier 10 Rue de l’Église, 52220 Rives-Dervoises Rives Dervoises 52220 Puellemontier Haute-Marne Grand Est L’église date des XIIe et XVIe siècles. Ses vitraux et statuaire du XVIe siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

